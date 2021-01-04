НБУ запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет

Національний банк України запустив інтернет-магазин з продажу нумізматичної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що із 4 січня 2021 року нумізматичну продукцію Національного банку можна придбати онлайн цілодобово та без вихідних в інтернет-магазині.

Доступні для продажу пам’ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Національного банку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ. Для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, що залежатимуть від попиту на неї.

Для оформлення покупки необхідно зареєструватися, вказавши свої прізвище та ім’я, а також контактну інформацію. Після цього з’явиться можливість оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку та оформити доставку. Оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою НПС "ПРОСТІР", Visa чи MasterCard.

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Доставку замовлень по всій території України здійснюватимуть логістичні (поштові) компанії ТОВ "Нова Пошта" та АТ "Укрпошта". Строки доставки та умови отримання нумізматичної продукції відповідають умовам компанії, яку обирає користувач. Також для додаткової зручності клієнтів передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивезення, що знаходиться у приміщенні Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А.

Національний банк в майбутньому планує розширити можливості замовлення в інтернет-магазині для іноземних клієнтів та доставки нумізматичної продукції за кордон.