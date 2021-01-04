Bitcoin подолав позначку в $34 тисячі

Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 34 тис. доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.

Станом на понеділок, 4 січня, криптовалюта торгується на рівні 32,1 тис. дол., втративши за останні 24 години 5,94% у вартості.

Bitcoin встановив черговий рекорд на торгах в неділю, 3 січня, вперше перевищивши у ціні 34 тис. доларів, менш ніж через 24 години після подолання позначки в 30 тис. доларів.

Як повідомляв Укрінформ, це не перший стрибок цін на біткоїн. У 2017 році Bitcoin показав хороше зростання і досяг тодішнього рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше ніж 3 тис. доларів. Потім в травні 2019 року він зріс до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на біткоїн перевищила 20 тис. доларів.

Експерти з біткоїнів зберігають оптимізм щодо валюти.

Фото: Bloomberg