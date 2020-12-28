Мінінфраструктури впровадило систему управління будівельними проєктами

Міністерство інфраструктури України розробило та впровадило першу версію системи управління інфраструктурними будівельними проєктами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

За словами, міністра інфраструктури Владислава Криклія, система розроблена для автоматизації управління інфраструктурними будівельними проєктами, що здійснюються структурами та підприємствами, підпорядкованими Мінінфраструктури, за публічні кошти. Крім цього, система передбачає публічний контроль за виконанням робіт з планування, проєктування, будівництва та експлуатації інфраструктурних об’єктів, а також за використанням публічних коштів у режимі реального часу.

Читайте також: Криклій обговорив з керівником Світового банку підготовку концесійних проєктів

Наразі в системі реалізовані модулі «Огляд проєктів» (будівництво за бюджетні кошти) та «Огляд проєктів» (будівництво за кошти міжнародних фінансових організацій). У 2021 році Мінінфраструктури планує додати нові функціональні модулі: «Управління ходом виконання робіт»; «Звіти про хід виконання робіт»; «Управління дотриманням техніки безпеки»; «Управління історією та записами про штрафи»; «Бізнес-аналіз та статистика»; «Управління проєктною документацією» та модуль підготовки даних для Публічного порталу.