«Просто картка» від ТАСКОМБАНКУ та Mastercard – годі терпіти складні кредити

ТАСКОМБАНК спільно з Mastercard запустив у продаж нову кредитну «Просто картку», об’єднавши у ній кращі характеристики кеш-кредитів і класичних кредиток.

Кредитна картка, кредит готівкою чи позика в МФО? Пропозицій на ринку багато, але як обрати найзручніший варіант? Розуміючи, що нині серед клієнтів банків та фінансових установ залишається досить велика частка людей, які не користуються кешбеком і не розуміються на грейс-періодах, ТАСКОМБАНК створив просту кредитну картку — «Просто картку».

Вона поєднує простоту і прозорі зрозумілі умови кредитування:

до 100 000 грн кредитного ліміту;

відсоткова ставка — 4,5% на місяць;

0 грн за зняття кредитних коштів у банкоматах;

0 грн за переказ кредитних коштів;

0 грн за відкриття та обслуговування.

Замовити картку можна у будь-якому відділенні ТАСКОМБАНКУ або онлайн з доставкою кур’єром у будь-яке місто. Керувати коштами також можна онлайн у додатку TAS2U.

«Ми спробували об'єднати кращі переваги кредитування, коли людина може отримати картку, на неї – гроші, і користуватися цим на «револьверній» основі постійно, головне – платити внески. Тож, «Просто картка» не має складної механіки, грейс-періодів, кешбеку і комісій. Це проста картка, на якій є кредитний ліміт, користуватися ним можна в межах чесної відсоткової ставки — 4,5% на місяць. А операції, наприклад, зняти гроші, сплатити «комуналку» чи переказати кошти, здійснюються безкоштовно і без обмежень за сумами. Просто замовляйте картку, яку наш кур'єр доставить практично в будь-який районний центр вам додому, і користуйтеся», — пояснює заступник голови правління ТАСКОМБАНКУ Артур Муравицький.

«Простота у використанні та зрозумілість – це одні з ключових ознак платіжних продуктів, які ми впроваджуємо разом із партнерами. Впевнена, кредитна картка із простими і прозорими умовами має величезний потенціал для українців. Картка – це зручний фінансовий інструмент, який сприяє розвитку фінансової включеності та надає цілу низку переваг в управлінні своїми фінансами. «Просто картка» від ТАСКОМБАНКУ – це ключ до зручних і безпечних платежів: від розрахунків у магазинах або транспорті до онлайн-шопінгу й оплат комунальних послуг», – підкреслила віцепрезидент по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові Анна Онищенко.

«Банкінг без бар'єрів – ось принцип роботи в ритейлі, який ми хочемо реалізувати, тому концентруємося на створенні нових продуктів, що відповідають потребам різних сегментів наших клієнтів, та поліпшенні онлайн- та офлайн-сервісів», — підкреслив Артур Муравицький.

Фото з відкритих джерел і ТАСКОМБАНК