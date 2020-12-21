Концесія контейнерних терміналів: в Укрзалізниці очікують високої конкуренції на конкурсах

Укрзалізниця вважає концесію терміналів найоптимальнішим рішенням у процесі розвитку контейнерного бізнесу та очікує високої конкуренції бізнесу на відповідних конкурсах.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу УЗ, про це повідомив директор з комерційної роботи і логістики Укрзалізниці Іраклі Езугбая в інтерв’ю для Центру транспортних стратегій.

"Поліпшення роботи терміналів потребує суттєвого обсягу інвестицій, які ми пропонуємо зробити приватному сектору через процедуру концесії. Разом з цим можемо обіцяти ринку достатнє забезпечення рухомим складом без обмежень і оптимальну організацію руху... Є багато хороших прикладів операторів контейнерних терміналів як у Європі, так і в світі. Я очікую високої конкуренції", — наголосив він.

Езугбая уточнив, що в Укрзалізниці детально аналізують стан контейнерного ринку та вивчають можливість концесії того чи іншого контейнерного терміналу компанії. Остаточний список об’єктів, які будуть передаватись у концесію, визначить техніко-економічне обґрунтування кожного окремого терміналу.

«Але ми хотіли б провести концесії в стислі терміни — за 4-6 місяців. Будемо звертатися з цим проханням до Кабміну. Також, відповідно до закону, дохід від концесії йде безпосередньо до держбюджету. Альтернативним варіантом може бути отримання платежів концесієдавцем, а потім виплата державі дивідендів», — додав він.

Укрзалізниця, за словами директора з комерційної роботи і логістики, розраховує, що залучення міжнародних консультантів забезпечить максимальну доступність до конкурсів лідерів контейнерного бізнесу.

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Відповідаючи на питання про подальшу долю філії «Центр транспортного сервісу «Ліски», на балансі якої зараз перебувають контейнерні термінали, він повідомив, що філія продовжить роботу в конкурентному середовищі термінального обслуговування та експедирування, а також збереже доступ до інфраструктури та рухомого складу.

У компанії нагадали, що розширюють географію міжнародних контейнерних перевезень та ведуть переговори щодо підписання низки договорів про контейнерні перевезення.

Наприкінці листопада Укрзалізниця та DHL Global Forwarding домовились розвивати контейнерні залізничні перевезення Китай — Європа та планують запроваджувати нові міжнародні маршрути.