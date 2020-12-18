Bitcoin встановив новий рекорд – $23 700
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.
Водночас, аналітики попереджають, що Bitcoin має високий рівень волатильності, і тому вартість криптовалюти може дуже швидко як зрости, так і впасти.
За словами криптоексперта Хендріка Кугелберга, стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає.
Зазначається, що інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.