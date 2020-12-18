Bitcoin встановив новий рекорд – $23 700

Криптовалюта Bitcoin встановила новий рекорд собівартості у 23 700 доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

Водночас, аналітики попереджають, що Bitcoin має високий рівень волатильності, і тому вартість криптовалюти може дуже швидко як зрости, так і впасти.

За словами криптоексперта Хендріка Кугелберга, стрімкий ріст Bitcoin можна пояснити великим попитом, адже багато людей не хочуть пропустити таку можливість, коли вартість криптовалюти зростає.

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Зазначається, що інші криптовалюти також продовжують демонструвати позитивну тенденцію на тлі рекордів Bitcoin.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.