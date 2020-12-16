Порт «Чорноморськ» готують до концесії

Морський торговельний порт “Чорноморськ” відвідали представники робочої групи з питань реалізації проєктів державно-приватного партнерства при Міністерстві інфраструктури, що готує два термінали гавані до передачі в концесію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Метою візиту був огляд активів порту, вивчення меж активів під управлінням приватних компаній та налагодження контактів представниками робочої групи та команди консультантів зі спеціалістами адміністрації морського порту Чорноморськ та ДП «МТП «Чорноморськ».

З роботою терміналів порту ознайомились, зокрема представники ТОВ «Ернст енд Янг», ПП «Білфінгер Тебодін Україна», Мінінфраструктури та АМПУ.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури видало наказ №368 від 24 червня 2020 року про підготовку до здійснення державно-приватного партнерства, а саме концесії, в межах першого і контейнерного терміналів в морському порту Чорноморськ.