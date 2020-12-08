Криклій анонсував е-платформу для мультимодальних контейнерних перевезень

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на засіданні Робочої групи з транспорту на рівні керівників відомств ГУАМ 8 грудня.

«Вже зараз ми активно працюємо над цифровізацією транспортної галузі. В експериментальному режимі розпочата робота електронних товарно-транспортних накладних. Також ми приєдналися до ІІ Додаткового протоколу Міжнародної конвенції про внутрішній транспорт, що включило нас у перелік країн, готових впроваджувати e-CMR. У рамках ОЧЕС ми розробляємо механізм обміну в електронному форматі інформацією про видані дозволи на здійснення міжнародних автоперевезень вантажів. Також окремо з Урядом Казахстану працюємо над впровадженням електронних разових дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень», - додав Криклій.

Крім цього, Мінінфраструктури спільно з Державною митною службою, Мінфіном, Мінекономіки та Прикордонною службою працює над створенням єдиної цифрової платформи, яка дозволить бізнесу при в’їзді/виїзді до/з України заповнювати всі дані в одному цифровому вікні, не дублюючи документи для інших органів.

Для початку ініціатива буде реалізована у галузі морського транспорту, а далі пошириться на авіацію, залізницю та автоперевезення, пояснили у пресслужбі.

Криклій також подякував азербайджанським колегам за виявлену ініціативу з підготовки Концепції створення регіональної логістичної платформи GUAM-NET і заявив про повну її підтримку Україною.

Він запропонував розробляти нову платформу "на базі національних сегментів цифрових платформ, які за єдиним стандартом будуть потім інтегровані між собою".

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії. України, Азербайджану та Молдови.

Президент Володимир Зеленський у травні цього року запропонував "вдихнути нове життя" у ГУАМ і зробити її серйозним об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань.