НБУ визнав банківську групу «Кредит Дніпро»

Національний банк України визнав банківську групу «Кредит Дніпро» та погодив відповідальну особу цієї банківської групи АТ «Банк Кредит Дніпро».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України прийняв рішення від 3 грудня 2020 року №519 про визнання банківської групи «Кредит Дніпро»до складу якої входять: АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «СК ІНГО», АТ СК «ІНГО Життя», ТОВ КУА «Герітідж інвестмент менеджмент», ТОВ "Українська металургійна компанія» та ПАТ ЗНВКІФ "Смарт Капітал».

Контролером банківської групи є Олександр Ярославський. 30 липня 2020 року Національний банк погодив Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ «Банк Кредит Дніпро".

«Кредит Дніпро" стала двадцять шостою визнаною НБУ банківською групою.