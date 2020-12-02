Сінгапур першим у світі дозволив продаж штучної «курятини»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Культивовану курятину буде продавати у Сінгапурі американська компанія Eat Just.
Експерти управління з продовольства Сінгапуру визнали продукцію Eat Just безпечною для вживання і дозволили її в якості інгредієнта наггетсів.
«Перший у світі нормативний дозвіл на дане високоякісне м'ясо, створене безпосередньо з клітин тварин для безпечного споживання людиною, відкрив можливість для невеликого комерційного запуску у Сінгапурі», - прокоментували в Eat Just.
Компанія наразі не повідомила, коли продукт надійде у продаж.
Як зазначається, попит на альтернативу звичайному м'ясу різко зріс через побоювання споживачів з приводу здоров'я, благополуччя тварин і навколишнього середовища. Протягом наступного десятиліття ринок замінників м'яса може сягнути 140 мільярдів доларів, або близько 10% від світової м'ясної промисловості.
Фото: Eat Just