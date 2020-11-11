Антибіотики у тваринництві: в Україні стартувало наймасштабніше дослідження

Цього тижня стартує реалізація проєкту «Зміцнення національного потенціалу для подолання ризиків антимікробної резистентності (АМР)».

Про це Укрінформу повідомили в Асоціації свинарів України.

Зокрема, розпочинаються навчання для фахівців Держспоживслужби, які відбиратимуть зразки харчових продуктів тваринного походження. Загалом, заплановано відбір 350-ти зразків та дослідження їх на вміст залишків протимікробних препаратів.

Паралельно з відбором зразків розпочинається опитування щодо використання антибіотиків у тваринництві. До дослідження залучать більше 600 респондентів – представників господарств різних напрямів тваринництва (свинарство, птахівництво, бджільництво, скотарство), присадибного сектору, ветеринарної медицини та кормовиробництва з усієї України.

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Як повідомлялося, Асоціація «Свинарі України» долучилася до проєкту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) «Зміцнення національного потенціалу для подолання ризиків антимікробної резистентності (АМР)». Проєкт покликаний оцінити реальну ситуацію застосування протимікробних препаратів у тваринництві, покращити нормативно-правову базу та політику у країні щодо цієї проблеми, покращити потенціал національних лабораторій та можливості моніторингу, дослідити кращі практики та схеми використання протимікробних препаратів, перспективи зменшення їх застосування у майбутньому.