Bitcoin побив історичний рекорд – майже $20 тисяч

Першого грудня криптовалюта Bitcoin побила історичний рекорд вартості, яка наблизилася до 20 тис. доларів.

Як передає Укрінформ, про це говорять дані Coindesk та видання BBC.

Так, на біржі вартість Bitcoin досягала 19,9 тис. доларів.

Станом на 19:30 за київським часом цей показник був 18 899, 88 долара.

На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати аж до 22 тис. доларів.

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Як відомо, попередній максимум було зафіксовано у грудні 2017 року, коли Bitcoin також торгувався на цих позначках. Тоді котирування різко зросли за кілька тижнів, після чого стався обвал і Bitcoin подешевшав у шість разів.

Курс Bitcoin почав зростати в березні 2020 року на тлі пандемії COVID-19.