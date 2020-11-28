СБУ викрила схему «списання» запчастин до гелікоптера майже на 5 мільйонів
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці одного із державних авіапідприємств на Тернопільщині.
"Чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2. Щоб «прикрити» оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання", - зазначають в СБУ.
За наявною інформацією, оскільки деякі елементи обладнання були у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.
Співробітники СБУ встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.
Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень. Співробітники СБУ блокували їх продаж авіакомпаніям.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи.
Вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності.
Фото: ssu.gov.ua