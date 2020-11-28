СБУ викрила схему «списання» запчастин до гелікоптера майже на 5 мільйонів

Служба безпеки України викрила незаконний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці одного із державних авіапідприємств на Тернопільщині.

"Чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2. Щоб «прикрити» оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання", - зазначають в СБУ.

За наявною інформацією, оскільки деякі елементи обладнання були у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.

Співробітники СБУ встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.

Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень. Співробітники СБУ блокували їх продаж авіакомпаніям.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи.

Вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності.

Фото: ssu.gov.ua