Суд підтвердив законність дій НБУ щодо виведення з ринку Астра Банку

Верховний Суд підтвердив правомірність рішень Національного банку щодо виведення з ринку Астра Банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Верховний Суд 17 листопада у повному обсязі задовольнив касаційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 квітня 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2019 року. Суди першої та апеляційної інстанцій раніше визнали протиправним та скасували рішення Національного банку про віднесення Астра Банку до категорії проблемних та неплатоспроможних.

Скасувавши судові рішення попередніх інстанцій та відмовивши в задоволенні позову колишнього власника банку, Верховний Суд поставив крапку в тривалій судовій тяганині, яка розпочалася ще в 2015 році.

У Нацбанку нагадують, що Астра Банк є єдиним банком, який було виведено з ринку шляхом його продажу компанії-інвестору, а саме компанії AGRO HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED, яка його докапіталізувала. Згодом банк вийшов на ринок під новим брендом – Агропросперіс Банк.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 19 березня 2015 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ "Астра Банк" до категорії неплатоспроможних. Основною підставою такого рішення був факт здійснення банком ризикової діяльності: було встановлено, що в банку існує концентрація коштів у Дельта Банку, який на той час вже було віднесено до категорії проблемних, у сумі 163,8 млн грн, або 91,2% активів Астра Банку. У зв’язку з цим Національний банк відніс ПАТ "Астра Банк" до категорії проблемних.

Астра Банк не запропонував дієвих заходів стосовно відновлення ліквідності та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства, заявляли в НБУ. І Нацбанк ухвалив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних до спливу 180 днів після віднесення його до категорії проблемних.