ФДМУ до літа 2021 року планує провести аукціон із продажу «Президент-Готелю»

Фонд державного майна України планує провести аукціон з продажу «Президент-Готелю» до літа 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході онлайн-конференції «Як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління державними ресурсами?» сказав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

«По "Президент-Готелю» (аукціон з приватизації - ред.), там радник працює, перший квартал наступного, до літа точно буде проведено аукціон»,- сказав Сенниченко.

«Президент-Готель» розташований у Києві на вул. Госпітальній, 12. був побудований у 1990 р. і реконструйований протягом 2006-2012 рр. Готель має 374 комфортабельні номери і велику територію, загальною площею 2,4 га.

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Як повідомлялося, ПрАТ «Президент-Готель» уже кілька разів безуспішно намагалися приватизувати. У 2014 продаж готелю призупинив в.о. президента Олександр Турчинов. У листопаді 2015 року Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій "Президент-Готелю" з початковою ціною 330,1 млн грн. Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу про заборону приватизації держпакету акцій готелю за позовом будівельної компанії "Квадр", яка є орендарем готелю. На початку серпня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду державного майна України (ФДМУ) і скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконними дій та наказів ФДМУ щодо приватизації 100% акцій «Президент-Готелю", які належать державі. На 25 липня 2017 року був запланований аукціон з продажу державного пакета акцій в статутному капіталі приватного акціонерного товариства "Президент-Готелю" в кількості 94 337 441 шт., що становить 100% статутного капіталу товариства, але він не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв від потенційних покупців. У 2019 році була спроба заблокувати приватизацію цього об'єкта, однак Господарський суд міста Києва у серпні 2019 року розблокував процес приватизації "Президент-Готелю".

Даний об'єкт входить до переліку об'єктів «великої приватизації», яка через пандемію коронавірусу навесні 2020 року була заблокована.