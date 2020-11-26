Прибуток великих та середніх підприємств зменшився у 3,7 раза — Держстат

Прибуток великих та середніх підприємств зменшився у 3,7 раза — Держстат

Укрінформ
За ІІІ квартали 2020 року великі та середні підприємства України загалом отримали 93,3 млрд грн прибутку, що майже у 3,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень-вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342,8 млрд грн. Прибуткові великі та середні підприємства отримали за ІІІ квартали 2020 року 411,8 млрд грн прибутку (на 9,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 318,5 млрд грн збитків (у 2,8 раза більше, ніж за січень-вересень 2019 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за вказаний період становила 34,8% (у січні-вересні 2019 року – 22,7%).

Читайте також: У Мінрегіоні планують оновити Держстат та обмежити кількість даних, які збираються

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-