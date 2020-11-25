Україна не належить до країн, яким G20 заморожує борги – Мінфін

Україна не відноситься до країн з низьким доходом за класифікацією Світового банку, щодо яких країни «Великої двадцятки» ініціювали замороження боргів до червня 2021 року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили у Міністерстві фінансів.

"Ініціатива країн «Великої двадцятки» щодо зупинки обслуговування боргів перед офіційними кредиторами до середини 2021 року особливо вразливими країнами стосується країн з низьким доходом за класифікацією Світового банку, до яких Україна не відноситься. Ми плануємо виконувати наші боргові зобов’язання та дотримуватись Середньострокової стратегії управління державним боргом, використовуючи диверсифіковані джерела залучення коштів", - пояснили в Мінфіні.

У міністерстві також зазначили, що Україна увійшла у глобальну фінансово-економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу, із значно сильнішими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх економічних криз. Зокрема, завдяки безпечному рівню показника державного боргу до ВВП. За результатами 2019 року показник державного боргу до ВВП України знизився до 44,3%, державного та гарантованого державою боргу – до 50% (порівняно з 80% в 2016 році).

"В цьому році пік виплат за зовнішніми виплатами Україна вже успішно пройшла. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, а саме МВФ, ЄС, Світового банку, та розбудові внутрішнього ринку запозичень Україна впевнено проходить роки пікового боргового навантаження", - підкреслили у Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, цими вихідними лідери країн "Великої двадцятки" ухвалили рішення про продовження до кінця червня 2021 року програми із заморожування боргів бідних країн. Програма поширюється на 73 країни. Станом на 13 листопада 46 з них скористалися правом відкласти виплати за держборгом. Загальна сума платежів, які були відкладені, становить 5,7 млрд дол.