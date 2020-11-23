Прибуток банків в Україні скоротився майже на чверть

Чистий прибуток банків України станом на 1 листопада 2020 року становив 39,828 млрд грн, що на 23,4% менше аналогічного показника минулого року.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

Банки України у січні-жовтні 2020 року отримали 39,828 млрд грн чистого прибутку, що на 12,164 млрд грн менше аналогічного показника минулого року (51,992 млрд грн).

Доходи банків за десять місяців 2020 року зросли порівняно з аналогічним показником минулого року на 8,214 млрд грн - до 209,251 млрд грн.

Витрати банків за січень-жовтень зросли на 20,378 млрд грн і становлять 169,423 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.