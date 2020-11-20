Укрзалізниця скасувала заставу при укладанні договорів на транзитні перевезення

Укрзалізниця скасувала заставу при укладанні договору на транзитні перевезення вантажів, сума внеску якої становила 300 тис. доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Скасування першого внеску при укладанні зазначених договорів дозволить залучити додаткові транзитні вантажопотоки, забезпечити максимальну конкурентоспроможність та привабливість національної транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг», - зазначили в транспортному відомстві.

Укрзалізниця пропонує відправникам транзитних вантажів укладати прямий договір без передоплати та здійснювати транзитні перевезення територією України без посередників.

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«Закликаємо вантажовласників та експедиторів звертатися безпосередньо до нас. Обіцяємо високу якість обслуговування без залучення посередників та конкурентну вартість перевезення», — прокоментував перший заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Іван Хор’яков.