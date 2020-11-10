Євробляхи: купували, купують і будуть купувати?

Влада знову тягне у питанні про доступне розмитнення «євроблях». А тим часом продажі «незаконного» секонд-хенду в рази перевищують ринок нових авто

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики створив робочу групу з напрацювання єдиного законопроекту про доступне розмитнення автомобілів. І обіцяє вирішити це питання до грудня. Така відповідь депутатів на чергові протести «євробляхерів» – власників авто «на європейських номерах», які три дні поспіль уже вкотре тримали в транспортній облозі урядовий квартал столиці. Такими кардинальними діями вони уже роками добиваються від влади законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі завезені з-за кордону за прийнятними, на їхню думку, ставками. Євробляхери вимагають скасування нетипового як для Європи акцизного податку на автомобілі та заборони на митне оформлення авто, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-5». На що влада поки не погоджується, як через можливі бюджетні втрати, так і загрозу вітчизняній екології. А тим часом продажі “євроблях” ростуть. Хоча при цьому велича частина покупців таких авто все ж переходить на українські номери, від гріха подалі.

І знову в пошуках золотої середини

Депутати пообіцяли власникам автомобілів на європейських номерах розв’язати питання розмитнення до 1 грудня цього року. Робоча група, до якої входять і представники громадськості, має підготувати новий законопроєкт, згідно з яким розмитнення автомобілів на єврономерах має стати більш доступним. «Якимось чином ми це питання повинні вирішити, але ми повинні вирішити його не на шкоду державі, не на шкоду суспільству. Оцю золоту середину потрібно знайти", – сказав на спеціальному засіданні голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як відомо, у 2018 році Верховна Рада вже намагалася розв'язати проблему євроблях, прийнявши два закони. Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як добуток базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна), коефіцієнта двигуна (обсяг/1000) та коефіцієнта віку авто (кількість повних календарних років). Другий – підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях на митній території України до 170 тис. грн. Щоправда, спочатку держава дала водіям час і можливість розмити авто за зменшеними ставками. З 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року нею скористалися 218 тисяч автовласників, сплативши до бюджету 13,5 млрд грн.

Однак, встигли (чи захотіли) не всі. Тому в грудні 2019 року був підписаний меморандум між ГО “Авто Євро Сила” та міністром МВС про не притягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття закону про доступне розмитнення.

Зупиняти та перевіряти євробляхи поліцейські мають право і зараз. Але «карати гривнею» за прострочку можуть тільки митники. Так, за перевищення строків ввозу на 10-20 днів «митний» штраф складає 17 тисяч гривень. На 20-30 днів – 85 тисяч. А більше місяця – аж 170 тисяч гривень. Навіть розібрати чи «викинути» авто не варіант – якщо в митній базі зафіксовано його ввезення, власник все одно отримає штраф. От тільки власників таких авто вирахувати іноді складно через нюанси торгівлі і логістики.

Але ж митники не можуть ловити порушників по всіх українських дорогах, а от поліція – може. Тому 28 жовтня цього року Кабінет Міністрів України погодив проєкт постанови, який дозволяє поліцейським виявляти та притягувати до відповідальності власників транспортних засобів, тимчасово ввезених на територію України більше як на 30 днів. Спочатку це накладання штрафу у 8,5 тис. грн, при повторному «виловленні» нерозмитненого автомобіля – 17 тис. грн з вилученням авто, а далі інформування митників, які уповноважені накласти на автовласника штраф 170 тис. грн.

За інформацією юридичної компанії «Дорожній адвокат», у жовтні 2020 році суди України винесли 215 рішень про накладення штрафів у розмірі 170 тис. грн. за порушення громадянами митних правил. Загальна сума винесених у жовтні штрафів склала більш як 36 млн грн.

Десь гуляє нерозмитнений «мільйон» – ласий бюджетний шматок

Загроза бути «застуканими» і оштрафованими на дорозі та отримати серйозне покарання і спровокувала знову протести власників авто, які не бажають миритися з наявними правилами. Минулого тижня громадська організація "Авто Євро Сила" (об'єднує власників так званих "євроблях", або нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах) пікетувала Верховну Раду з вимогою прийняти законопроєкт №3704, який, на їх думку, міг би остаточно врегулювати питання доступного розмитнення. Головна ідея законопроєкту, який розробили за участі представників ГО «АЄС» скасувати акциз на легкові автомобілі та кузови до них, мотоцикли, причепи і напівпричепи та інші транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше. За прогнозами депутата Мар'яна Заблоцького (один зі співавторів законопроєкту №3704), це дозволило б зменшити ціни на вживані автомобілі приблизно вдвічі. Зараз ставки розмитнення складені таким чином, що вартість легалізації вживаного авто у деяких випадках сягає 250-650% від його митної вартості.

Але як передає видання Лівий берег, проти законопроєкту №3704 категорично виступило Міністерство фінансів, яке вважає проблему євроблях перебільшеною. «Насправді безконтрольного ввезення вживаних автомобілів більше не відбувається, – приводить видання слова директора департаменту митної політики Міністерства фінансів України Олександра Москаленка. – За даними міністерства, в Україні може бути до 420 тисяч нерозмитнених євроблях, ввезених з 2013 року. Але сказати, скільки їх є насправді, неможливо, тому що значна частина цих машин була розібрана на запчастини». Міністерство фінансів також підрахувало, що законопроєкт №3704 призведе до прямих втрат бюджету в розмірі близько 8 млрд гривень, і адекватних компенсаторів для цих втрат немає.

У євробляхерів свої ж розрахунки. За їхніми даними, в Україні наразі близько 1 млн нерозмитнених автівок з іноземними номерами (пару років тому їх нараховувалось за різними оцінками до 3 млн. – Авт.). Якщо навіть при песимістичному сценарії за «європейською» ціною (близько 20 тис. грн) розмитниться хоча б половина, то бюджет отримає аж 10 млрд грн. Хоча навіть в середовищі автомобілістів багато скептиків, які вважають, що придатних до розмитнення «блях» не набереться навіть 50 тисяч, оскільки в більшості немає всього пакету документів, необхідного для розмитнення.

Між тим, як повідомив лідер «Автоєвросили» Олег Ярошевич, робоча група вирішила, що законопроєкт №3704 усе ж буде взято за основу і зауваження активістів будуть враховані.

Авта доступність добробут рятує

Те, що українці виграють від скасування обмежень від імпорту вживаних авто говорять і стислі результати дослідження аналітичного центру CASE Україна «Доступне авто проти "вітчизняного виробника": що приніс українцям протекціонізм автомобільної галузі?" Аналітики центру дійшли висновку, що українці значно втрачають в добробуті, не маючи маючи можливості купити доступне авто. У експертів також є аргументи щодо впливу вживаних авто на вітчизняну екологію (див. інфографіку нижче).

Більш докладно дослідження буде презентоване найближчими днями.

А доки в суспільстві тривають жаркі дискусії (хтось на стороні євробляхерів, хтось категорично проти їхнього шантажу), асоціація Укравтопром повідомляє, що у жовтні громадяни України купили та перевели на українські номери 38,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це майже в півтора рази більше, ніж роком раніше, і є рекордним показником з початку поточного року.

При тому, що в жовтні українці придбали лише 8,4 тис. нових легкових автомобілів. Тобто реєстрації імпортованого секонд-хенду майже в 5 разів перевищили ринок нових авто.

«Вікова» структура зареєстрованих в жовтні іномарок з пробігом, за даними асоціації, виглядала так:

30% – автомобілі до 5 років;

30% – автомобілі віком 6-10 років;

40% – автомобілі, вік яких перевищив 10 років.

Вибираючи стару іномарку, українці віддавали перевагу автомобілям з бензиновими двигунами. У жовтні таких автомобілів було більше половини (58%). Частка дизельних автомобілів – 29%. Кожен десятий легковий автомобіль з пробігом, який отримав минулого місяця українську прописку, був з встановленим газобалонним обладнанням. На гібриди і електромобілі припало 3% реєстрацій імпортного секонд-хенду.

ТОП_5 найпопулярніших моделей вживаних авто, зареєстрованих у жовтні 2020 року:

Renault Megane (2423 шт.);

Volkswagen Passat (2022 шт.);

Skoda Octavia (1996 шт.);

Volkswagen Golf (1961 шт.);

Ford Focus (1474 шт.)

Всього з початку року українську прописку отримали 281,1 тис. старих машин, завезених з інших країн, що в 4,1 рази більше кількості реєстрацій нових легковиків за той же період минулого року.

Тож поки розрахунок зацікавлених у тому, щоб українці більше купували нових «рено», «фольксвагенів», «шкод» та «фордів», не справджується. А для заклопотаних бюджетною дірою законодавців щоразу більш важливим виявляється лише те, скільки отримає чи не отримає «худий» бюджет.

Марина Нечипоренко, Київ