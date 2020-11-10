Середній розмір іпотеки зріс до 700 тисяч - НБУ

У Національному банку фіксують збільшення середнього розміру іпотечного кредиту: якщо на початку 2019 року він становив близько 490 тис. грн, то у вересні 2020 року – збільшився до 700 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах опитувань банків про власні портфелі, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«У 2020 обсяги іпотечного кредитування зросли на 16% - до 2,3 млрд грн р/р. Хоча у квітні-травні обсяги нової іпотеки загальмували через карантин, починаючи з липня вони відновилися і є високими. Середній розмір іпотечного кредиту збільшився. Якщо на початку 2019 року він становив близько 490 тис. грн, то у вересні 2020 року – збільшився до 700 тис. грн», - ідеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що банки переважно кредитують купівлю нерухомості на вторинному ринку. Частка іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становить майже 87% за обсягом та за кількістю від усіх нових виданих іпотек.

При цьому ставки на купівлю житла на вторинному ринку є нижчими. У вересні 2020 року середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,9%, на первинному – 18,2%. Ефективні ставки включають номінальну, а також усі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

У регуляторі зазначають, що найбільше іпотечних кредитів було видано у Києві. За 9 місяців у столиці України укладено 953 договори на 835 млн грн (26% від загальної кількості та 37% від загальної суми).

Слідом за Києвом іде Харківська область: 390 договорів (11% від всіх) на загальну суму майже 176 млн грн (7,7% від всіх).

У Київській області укладено 369 договорів на іпотеку на 317,7 млн грн (10% та 14% відповідно), у Дніпропетровській – 263 договори на 124 млн грн, у Львівській області – 252 договори на 166,7 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт із доступного іпотечного кредитування Президент Володимир Зеленський оголосив як пріоритетний на початку 2020 року.

Державна програма «Доступне житло під 10%» стартувала з початку липня.

Заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів на брифінгу 6 серпня заявляла, що до кінця року за програмою доступної іпотеки в Україні очікується видати кредитів на загальну суму 3 млрд гривень.