Ощадбанк відкриває відділення на контрольному пункті «Щастя» в Луганській області, де громадяни України зможуть отримувати пенсії та соціальну допомогу, здійснювати грошові перекази.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

«6 листопада 2020 року відбулась презентація універсального сервісного центру, який невдовзі відкриється на КПВВ «Щастя» в Луганській області. В ньому буде працювати зокрема відділення Ощадбанку», - йдеться в повідомленні.

У відділенні Ощадбанку громадяни України зможуть отримувати пенсії та соціальну допомогу, здійснювати грошові перекази та різні види платежів, у тому числі комунальні, відкривати депозити, поточні та карткові рахунки тощо. Пенсіонери – внутрішньо переміщені особи зможуть пройти ідентифікацію та верифікацію. Передбачається, що щоденно відділення зможе обслуговувати до 2000 клієнтів.

«Ощадбанк продовжує трансформацію. Одне з наших головних завдань – досягнення більшої ефективності та прибутковості й відповідно зміцнення ринкових позицій банку за всіма напрямами. На сході країни Ощад всіляко сприяє відновленню економіки регіону та залишається лідером з обслуговування клієнтів. Звісно, банк підтримав державний проект з відкриття універсальних сервісних центрів. У короткій термін ми побудували відділення, яке розпочне роботу в день офіційного відкриття КПВВ «Щастя», – зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Читайте також: Ощадбанк оскаржить рішення АМКУ щодо штрафу в 1 мільйон

Зазначається, що в Луганській області Ощадбанк має найбільшу серед українських банків мережу відділень – 63 установи. Луганське обласне управління є лідером серед банківських установ області за багатьма показниками.

Місцевих мешканців вздовж лінії розмежування, що по суті позбавлені банківської інфраструктури, протягом п’яти років у населених пунктах Луганської області обслуговує мобільний підрозділ на базі КрАЗу. Це ексклюзивна розробка Ощаду, створена спеціально для обслуговування громадян у найвіддаленіших куточках області. Ще два мобільні стаціонарні підрозділи функціонують у Станиці Луганській.