Бердянський порт вперше за п'ять років прийняв танкер із паливом

В Бердянському морському порту прийняли перший за останні п'ять років танкер зі світлими нафтопродуктами.

Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«04-06 листопада 2020 року в Бердянському морському порту був прийнятий перший за останні п’ять років танкер з імпортним дизельним паливом.

Судно Aqua Marine (IMO 9179488) прибуло до Бердянського морського порту з турецького порту Ереглі з більш як 3 тис. тонн дизельного палива», - йдеться у пості.

Розвантаження судна тривало 15,5 годин. Роботу виконав новий портовий оператор - ТОВ «Єврогазгруп», що нещодавно розпочав свою господарську діяльність у Бердянському морського порту на спеціалізованому причалі №6.

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У порту зазначили, що останній танкер у Бердянському морському порту був розвантажений у грудні 2015 року на нафтовому терміналі державної стивідорної компанії ДП «БМТП», тоді як портовий оператор ТОВ «Агро-Класс» обробляв останній танкер ще у вересні 2014 року.

Фото: АМПУ, Фейсбук