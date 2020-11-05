Мінфін підтримує ідею щодо зміни підходів в оподаткуванні нерухомості

Міністерство фінансів підтримує зміну підходів до оподаткування нерухомості, що полягає у нарахуванні податку залежно від вартості нерухомості, а не від квадратури.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю для порталу «Мінфін" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Ідея непогана, вона сучасна. І полягає вона у тому, щоб рахувати податок від вартості нерухомості, а не від квадратури. Єдине питання – хто і як буде формувати ціну на житло і де вона буде визначатися. Оцінити ринкову вартість об’єкту нерухомості зараз можна тільки в процесі купівлі-продажу. І залежить ціна від величезної кількості факторів – району, поверховості, інфраструктури, навіть панорами з вікна. Хто займатиметься цим питанням? Як варіант – органи місцевого самоврядування створюватимуть окремі установи, які визначатимуть вартість житла», - сказав Марченко.

Він додав, що в цілому підтримує цю ідею, бо «на сьогодні в Україні ринок нерухомості майже не оподатковується. Змінювати підхід треба однозначно».

Як повідомлялось, податок на житлову нерухомість сплачують фізичні особи - власники житлової нерухомості, якщо площа житла, що перебуває в їхній власності, перевищує встановлений ліміт: для квартир - 60 кв. метрів, для приватних будинків - 120 кв. метрів. Розмір податку встановлюють своїм рішенням сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад.

Ставка податку на загальнодержавному рівні обмежена - не більше 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр. Тож у 2020 році ставка податку не може перевищувати 70,84 грн за 1 кв. метр.