Рада ухвалила зміни до закону про держпідтримку сільського господарства

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державну підтримку сільського господарства України» та до інших законів щодо функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення держпідтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного законопроєкту №3295 у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

Зокрема, законом виключено положення, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання, а також норми щодо державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію і державних заставних закупівель зерна.

Водночас запроваджуються законодавчі підстави для функціонування Державного аграрного реєстру - єдиної державної інформаційної системи, що міститиме відомості про сільгоспвиробників та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки.

Крім того, уточнено положення щодо виправлення помилок Державного земельного кадастру з використанням програмного забезпечення Державного аграрного реєстру.

Відповідно до внесених у законодавство змін, право на отримання бюджетної тваринницької дотації відтепер отримають суб’єкти, які займаються козівництвом та аквакультурою.

Реалізація закону має забезпечити спрощену реєстрацію сільгоспвиробників із метою отримання бюджетної підтримки, автоматичну перевірку їх статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, просте подання заявки на отримання державної підтримки, а також формування «єдиного кабінету аграрія», що дасть можливість взаємодіяти із реєстрами та кадастрами.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які цьогоріч спрямовуються 4 млрд грн державної підтримки.

Це, зокрема, держпідтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.