Експерти спрогнозували курс долара в листопаді

На користь гривні в листопаді може піти збільшення валютної виручки аграріїв і зниження цін на нафту. Долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 27,9-29,0 грн, євро - в діапазоні 32,6-34,0 грн.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії «Альпарі» Вадима Іосуба, який передано в розпорядження Укрінформу.

«При збереженні політики невтручання регулятора нинішній тренд на зниження гривні в жовтні вже сповільнився порівняно з вереснем і може невдовзі остаточно видихнутися в міру активізації експорту аграрної продукції і збільшення валютної виручки аграріїв. На користь гривні може піти і зниження цін на нафту, якщо воно буде продовжено. Це приведе до здешевлення імпортованих енергоносіїв. На початку листопада нафта вже знизилася до рівнів кінця травня. Долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 27,9-29,0 грн, євро - в діапазоні 32,6-34,0 грн», - зазначив Іосуб.

За його словами, курс євро трохи менш передбачуваний, і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.

«Зниження гривні останнім часом пов'язане в першу чергу зі збільшенням попиту на валюту у зв'язку з поступовим відновленням ділової активності та зростанням попиту з боку імпортерів. Можна звернути увагу, що порівняно з вереснем зниження гривні сповільнилося. Тоді долар подорожчав на 3,0 %, а євро - на 1,2%», - сказав експерт.

Гривня показала в жовтні не найслабший результат щодо долара. Слабше гривні виявився киргизький сом (-2,7% за місяць), вірменський драм (-1,1%) і казахський тенге (-0,7%). Якщо говорити про динаміку з початку року, гривня знизилася щодо долара на 16,7%. За цим показником її «випереджають» російський рубль (-22,0%) і білоруський рубль (-20,2%).

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні гривня знизилася щодо долара і євро приблизно на однакову величину. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс за місяць з 28,2989 грн до 28,4383 грн (+ 0,49%). Офіційний курс європейської валюти зріс за цей час з 33,1309 грн до 33,2984 грн (+ 0,51%). Приблизно таку саму динаміку показали за місяць курси готівкового ринку. Практично однакове зростання долара і євро пов'язане з тим, що валютна пара EUR/USD на світовому ринку за підсумками місяця практично не змінилася, і залишилася поблизу 1,1710.