Укрпошта запустила програму чартерних рейсів до США

Національний поштовий оператор «Укрпошта» у партнерстві з авіакомпаніями Авіалінії Антонова та Windrose Airlines запустили програму чартерних рейсів до США для безперебійної доставки експортних відправлень.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі поштового підприємства.

«30 жовтня у Борисполі Укрпошта у партнерстві з авіакомпаніями Авіалінії Антонова та Windrose Airlines відправила до США перший літак Ан-124 «Руслан», який сьогодні вже приземлився у Нью-Йорку. У наступні місяці компанія у партнерстві з авіакомпанією Windrose Airlines щотижня запускатиме літаки різної конфігурації, відповідно до потреб українських експортерів. Програма має забезпечити безперебійну доставку експортних відправлень до США у період закритих кордонів та скасованих авіарейсів», - повідомили в "Укрпошті».

Нова чартерна програма Укрпошти дозволить щотижня, без транзитних перельотів, надсилати поштові відправлення будь-яких об’ємів напряму до США. Також вона нівелює проблеми з термінами доставки, спричиненими збільшенням вартості та скасуванням авіарейсів.

«США – це одна з ключових країн для українських експортерів. Перша відправка літаком Ан-124 «Руслан» з вантажною місткість 650 куб м дала можливість Укрпошті надіслати 125 тис. одиниць поштових відправлень українського малого та середнього бізнесу (140 млн грн у грошовому еквіваленті) однією погрузкою», - наголосили в «Укрпошті».

Зазначається, що пандемія та введення протикоронавірусних обмежень вплинули на роботу всіх компаній, у тому числі і пошти. Основною проблемою доставки стали розповсюджені зриви в міжнародних ланцюгах поставок, зокрема авіа.

«З початку карантину попри скасовані авіарейси та закриті кордони ми шукаємо шляхи доставки за кордон, щоб виконати наші зобов’язання та підтримати десятки тисяч українських експортно орієнтованих малих та середніх підприємців. І наші бізнес показники показують, що усі зусилля приносять результати. З початку року ми перевезли 3 млн кг експортних відправлень. Навіть враховуючи той факт, що вартість доставки авіашляхом для нас зросла у 4 рази, наші клієнти цього майже не помітили. Нова чартерна програма з регулярними рейсами дозволить нам забезпечити надійну доставку 75-80% експортних відправлень до США. А разом з пасажирськими авіалініями ми забезпечуємо усі 100%. Наразі можу констатувати, що ми повністю готові до високого сезону, бо особливо цього року хочеться порадувати наших клієнтів своєчасно доставленими новорічними подарунками», - прокоментував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Як повідомляв Укрінформ, із початку пандемії Укрпошта намагається розширити кількість авіапартнерів, щоб зробити вплив протиепідемічних обмежень на поштову логістику менш помітним, та на сьогодні забезпечує доставку відправлень за кордон за допомогою МАУ, Turkish Airlines, Silk Way West Airlines, LOT.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) у березні глобальні повітряно-пасажирські перевезення різко скоротились на 54%. Через кризу COVID-19 зараз експортним відправленням на 71% складніше дістатися кінцевої країни.