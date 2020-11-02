Українці в банках зберігають понад 642 мільярда - НБУ

Станом на 1 жовтня 2020 року в українських банках населення зберігало понад 642 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

«В українських банках населення зберігає понад 642 млрд гривень (на 01.10.2020). Попри коронакризу та відчутне зниження ставок за вкладами, темпи приросту депозитного портфелю населення в цьому році навіть вищі, ніж у минулому», - зазначили в регуляторі.

Єдине на що вплинула пандемія COVID-19 – збільшилася популярність рахунків на вимогу. Це пов’язано з тим, що громадяни прагнуть мати «кошти під рукою» про всякий випадок», зауважили в НБУ.

Разом з тим, українці зараз охочіше зберігають кошти в банках у національній валюті і менше – в іноземній. Це зумовлено зокрема і суттєвою різницею у розмірі ставок за депозитами у валюті та гривні. Ставки за депозитами в гривні зараз однознакові, а в іноземній валюті – близькі до нуля.