Вклади фізосіб у банках-учасниках ФГВФО у вересні зросли майже на 13 мільярдів

Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вересні 2020 року зросла на 12,9 млрд грн і станом на 1 жовтня становила 567,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на початок жовтня 2020 року: вклади у національній валюті – 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн за місяць) та вклади в іноземній валюті – 241,8 млрд грн (+6,0 млрд грн за місяць).

Вклади 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 222,8 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 жовтня 2020 року склала 43,5 млрд грн (7,7% від загальної суми вкладів).

Як відомо, з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Станом на 1 жовтня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банки.