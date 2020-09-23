За серпень вклади фізосіб у банках – учасниках ФГВФО зросли на 1,1 мільярда

За серпень 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках – учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросла на 1,1 млрд грн, до 554,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Станом на 1 вересня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб – підприємців) у банках – учасниках Фонду гарантування вкладів сягнула 554,5 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж на 1 серпня цього року (553,4 млрд грн).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2020 року вклади у національній валюті становили 318,7 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 235,8 млрд грн. Вклади 98,1% вкладників у банках – учасниках ФГВФО не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів – 218,7 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників становить 4,1%, а сума їх вкладів на 1 вересня 2020 року становила 41,1 млрд грн (7,4% від загальної суми вкладів).

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Як повідомлялося, вклади фізичних осіб – підприємців підпадають під гарантії ФГВФО з 1 січня 2017 року.