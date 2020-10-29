Під час карантину використання дата-трафіку на одного абонента зросло на 50% – Київстар

У 3-му кварталі 2020 року використання дата-трафіку на одного абонента зросло на 50%, на стільки ж збільшилася кількість абонентів, які користуються зв’язком 4G.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії Київстар, при цьому оператор інвестував у будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету понад 1 млрд грн і сплатив 2,3 млрд грн податків та зборів.

«Український бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину. Зокрема, абоненти більше використовують цифрові продукти, а мобільні оператори — збільшують покриття 4G. Київстар охопив мережею 4G територію, де проживає 84% населення України, та запровадив інновації, які допомагають абонентам вести активне життя, працювати та навчатись», - сказав президент Київстару Олександр Комаров.

За даними компанії, в третьому кварталі 2020 доходи Київстару зросли на 12% завдяки збільшенню використання абонентами різних послуг зв’язку та передачі даних. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 50%, а голосового зв’язку на одного абонента — на 9,7%. Середній дохід від абонента мобільного зв’язку зріс на 14,5%, а від абонента фіксованого зв’язку — на 9,7%.

Київстар запровадив інноваційні рішення для підтримки приватних підприємців та корпоративних клієнтів. Компанія пропонує хмарне рішення Microsoft Azure Stack, яке дає можливість переводити бізнес-процеси в онлайн і організовувати роботу віддалених офісів у будь-яких умовах. Крім того, клієнти отримали доступ до Open API - це унікальна платформа, яка дає бізнесу можливість самостійно створювати цифрові продукти, використовуючи програми та аналітичні дані Київстар.

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У ІІІ кварталі 2020 року мобільним зв’язком користувалось 25,8 млн абонентів. Порівняно з ІІ кварталом абонентська база збільшилась на 2%. Зменшення кількості абонентів відносно ІІІ кв. 2019 р. пояснюється тимчасовою зупинкою роботи частини роздрібної мережі компанії під час карантину. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 3,4% порівняно з ІІІ кварталом 2019 і сягнула 16,8 млн, або понад 65% абонентської бази. Також у ІІІ кварталі 2020 р. збільшилась на 50% кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G. Компанія пов’язує це з прискоренням будівництва нових мереж швидкісного мобільного інтернету, зокрема в невеликих населених пунктах. Кількість абонентів фіксованого інтернету збільшилась на 10% у порівнянні з 3 кварталом 2019 і становить 1,1 млн.

Оператор констатує, що вимушене соціальне дистанціювання під час карантину призвело до збільшення попиту на цифрові продукти. Так, у ІІІ кварталі 2020 р. кількість користувачів системи самообслуговування “Мій Київстар” збільшилась на 52% прорівняно з минулим роком.

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