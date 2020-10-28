Укрпошта опублікувала навчальне відео для підприємців про вихід на Amazon

Компанія «Укрпошта» 28 жовтня оприлюднила безкоштовний освітній онлайн-курс для підприємців про старт продажів на міжнародному торговому майданчику Amazon.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

Онлайн-курс здійснений в рамках спільного проєкту Укрпошти та програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

«Успішний бізнес повинен знаходити нові майданчики для експорту, або ж використовувати максимально переваги вже наявних сайтів електронної комерції. І Amazon – це величезна можливість», - зазначив керівник напрямку з просування експорту програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Душан Кулка.

Як пояснюють в Укрпошті, Amazon – найбільш популярний сайт електронної комерції у світі з 200 млн унікальних відвідувачів щомісяця. Така аудиторія покупців дозволяє 46% магазинам заробляти до $5 тис. на місяць. А 67% продавців починають заробляти вже у 1й рік. Найбільш популярними категоріями є електроніка, одяг та взуття, прикраси, товари для дому та кухні.

«Amazon дуже перспективний майданчик для українських підприємців… Amazon підходить як для того, щоб розпочати власну справу, так і для того, щоб масштабувати бізнес. За результатами опутування наших клієнтів, більше 30% з них роблять понад 100 відправлень на місяць. Це при тому, що майже 75% продавців – це організації з кількістю працівників до 10 осіб, часто 1-2 людини», – зазначила директорка Департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» Юлія Павленко.

У відео розповідається про саму платформу та моделі організації продажів, як обрати правильну нішу, зареєструвати магазин, як вивести гроші та багато інших секретів успішного онлайн-експорту. Весь курс доступний на YouTube каналі Укрпошти.

Як повідомляв Укрінформ, Укрпошта та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запустили серію освітніх роликів про можливості торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify та eBay.