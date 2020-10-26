На держпідприємстві «Укрліктрави» проведуть аудит

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства видало наказ про початок позапланового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства “Укрліктрави”.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що на підставі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням своїх службових обов'язків було звільнено керівника ДП “Укрліктрави” Андрія Власенка.

Згідно з інформацією, загальний податковий борг по підприємству перевищує 12 млн грн. Усі рахунки підприємства заблоковані. Станом на 26 жовтня 2020 року підприємство не здало в податкові органи звітів по ПДВ та ЄСВ.

Крім того, фінансові плани підприємства на 2020 рік та на 2021 рік до Мінекономіки для затвердження не подавались, що є грубим порушення законодавства. Не було подано також звітність за другий квартал та перше півріччя 2020 року.

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У процесі перевірок з'ясувалося, що за юридичною адресою підприємство фактично не знаходиться. Штат працівників відсутній (немає юридичної, фінансової, кадрової та інших служб).

У такій ситуації проведення незалежного аудиту діяльності ДП “Укрліктрави” є необхідним кроком у вирішенні комплексу проблем підприємства. Відповідно до наказу, створюється аудиторська група та затверджується програма аудиту.