На держпідприємстві «Укрліктрави» проведуть аудит
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що на підставі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням своїх службових обов'язків було звільнено керівника ДП “Укрліктрави” Андрія Власенка.
Згідно з інформацією, загальний податковий борг по підприємству перевищує 12 млн грн. Усі рахунки підприємства заблоковані. Станом на 26 жовтня 2020 року підприємство не здало в податкові органи звітів по ПДВ та ЄСВ.
Крім того, фінансові плани підприємства на 2020 рік та на 2021 рік до Мінекономіки для затвердження не подавались, що є грубим порушення законодавства. Не було подано також звітність за другий квартал та перше півріччя 2020 року.
У процесі перевірок з'ясувалося, що за юридичною адресою підприємство фактично не знаходиться. Штат працівників відсутній (немає юридичної, фінансової, кадрової та інших служб).
У такій ситуації проведення незалежного аудиту діяльності ДП “Укрліктрави” є необхідним кроком у вирішенні комплексу проблем підприємства. Відповідно до наказу, створюється аудиторська група та затверджується програма аудиту.