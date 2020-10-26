Мінфін анонсував призначення нового керівника митниці найближчим часом

Найближчим часом буде призначено нового керівника Державної митної служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

Зазначається, що Андрій Павловський заходив на посаду виконуючого обов’язки голови Держмитслужби на визначений тимчасовий період у якості кризового менеджера. Йому були визначені завдання стабілізувати ситуацію та збільшити надходження до бюджету.

Минулого четверга за власним бажанням Павловського було звільнено від виконання обов’язків голови ДМС і оголошено добір на посаду керівника.

«Ближчими днями почуєте про відповідне кадрове призначення», - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що у складних умовах Павловський впорався з поставленими завданнями, про що свідчать цифри. Середньоденні надходження за період його роботи збільшились на 20%.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про його звільнення з посади заступника голови Державної митної служби України. Разом з цим тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби України покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.