Мінфін анонсував призначення нового керівника митниці найближчим часом

Мінфін анонсував призначення нового керівника митниці найближчим часом

Укрінформ
Найближчим часом буде призначено нового керівника Державної митної служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

Зазначається, що Андрій Павловський заходив на посаду виконуючого обов’язки голови Держмитслужби на визначений тимчасовий період у якості кризового менеджера. Йому були визначені завдання стабілізувати ситуацію та збільшити надходження до бюджету.

Минулого четверга за власним бажанням Павловського було звільнено від виконання обов’язків голови ДМС і оголошено добір на посаду керівника.

«Ближчими днями почуєте про відповідне кадрове призначення», - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що у складних умовах Павловський впорався з поставленими завданнями, про що свідчать цифри. Середньоденні надходження за період його роботи збільшились на 20%.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про його звільнення з посади заступника голови Державної митної служби України. Разом з цим тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби України покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

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