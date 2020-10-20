Органи держнагляду проведуть у 2021 році понад 120 тисяч перевірок підприємств

Протягом 2021 року органи державного нагляду (контролю) планють провести понад 120 тис. перевірок українських підприємств.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт плану державних перевірок для бізнесу на наступний рік оприлюднив Інспекційний портал.

«15 жовтня органи державного нагляду (контролю) завершили формування проєктів річних планів перевірок українських підприємств. Проєкти планів містять повну інформацію щодо понад 120 тис. перевірок від 21 центрального органу виконавчої влади, 4 облдержадміністрацій та 13 виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування», - йдеться в повідомленні.

Рекордсменом за кількістю заходів на 2021 рік є ДСНС — 50591 перевірок. При цьому, цьогоріч до основного плану перевірок включено школи, садочки та інші заклади, підпорядковані місцевим органам виконавчої влади, плани щодо яких раніше не оприлюднювалися.

Також, значна частина перевірок буде проведена Держпродспоживслужбою — 21729. Кількість перевірок за рік суттєво не змінилася.

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Держпраці наступного року проведе 21150 перевірок. Цьогоріч до проєкту річного плану було включено підприємства у сфері додержання законодавства про працю.

Держекоінспекція планує провести 11530 перевірок. Їх кількість за рік суттєво не змінилася.

Держгеокадастр включив до проекту плану 6083 перевірки. Кількість перевірок за рік суттєво не змінилася.

Інспекційний портал був запущений у 2017 році Офісом ефективного регулювання (BRDO). Ресурс був розроблений для Державної регуляторної служби України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України”.

15 жовтня органи державного нагляду (контролю) завершили формування проєктів річних планів перевірок українських підприємств.