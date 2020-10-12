Тігіпко направив до НБУ документи для придбання Промінвестбанку

Тігіпко направив до НБУ документи для придбання Промінвестбанку

Укрінформ
Сергій Тігіпко передав до Нацбанку пакет документів для придбання Промінвестбанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ресурс FinClub з посиланням на НБУ.

«Національний банк України отримав пакет документів від громадянина Сергія Тігіпко для погодження опосередкованого набуття (через кіпрську компанію Luregio Limited) істотної участі в ПАТ «Промінвестбанк» у розмірі 99,772644% у статутному капіталі банку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регулятор вже почав розгляд цієї заявки. Відповідь на неї НБУ може дати в кінці 2020 – на початку 2021 року.

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Як повідомлялося, Тігіпко належить ТАСкомбанк і Універсал Банк (на базі якого діє проєкт Монобанк). Бізнесмен купує банк у ФК «Фортіфай», якій було продано у березні 2020 року пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк" у розмірі 99,7726% на фондовій біржі ПФТС за 268,7 млн грн.

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