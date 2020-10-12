Тігіпко направив до НБУ документи для придбання Промінвестбанку

Сергій Тігіпко передав до Нацбанку пакет документів для придбання Промінвестбанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ресурс FinClub з посиланням на НБУ.

«Національний банк України отримав пакет документів від громадянина Сергія Тігіпко для погодження опосередкованого набуття (через кіпрську компанію Luregio Limited) істотної участі в ПАТ «Промінвестбанк» у розмірі 99,772644% у статутному капіталі банку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регулятор вже почав розгляд цієї заявки. Відповідь на неї НБУ може дати в кінці 2020 – на початку 2021 року.

Як повідомлялося, Тігіпко належить ТАСкомбанк і Універсал Банк (на базі якого діє проєкт Монобанк). Бізнесмен купує банк у ФК «Фортіфай», якій було продано у березні 2020 року пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк" у розмірі 99,7726% на фондовій біржі ПФТС за 268,7 млн грн.