Банк Японії оголосив про підготовку експериментів з цифровою валютою

Банк Японії заявив, що має намір почати експерименти з цифровою валютою на початку наступного фінансового року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

На першому етапі планується протестувати основні функції цифрової валюти, в тому числі способи її випуску та обігу.

Другий етап передбачає додаткові технічні експерименти. Після цього Банк Японії може розглянути пілотну програму за участю постачальників платіжних послуг і користувачів.

Як уточнюється, таке рішення було прийнято після того, як у п'ятницю сім основних центральних банків погодилися з тим, що введення цифрових валют не має підривати стабільність цін або грошових систем. «Європейський центральний банк і Федеральна резервна система США приєдналися до угоди з Банком Японії», - додає NHK.

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Водночас, зазначає агентство, Банк Японії заявляє, що «на цей момент у нього немає жодних планів стосовно випуску такої валюти, але йому потрібно вивчити можливість більш конкретно і практично».