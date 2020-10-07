Авто на метані: українцям компенсуватимуть частину витрат на покупку

Мережа заправних CNG станцій "Укравтогаз" групи "Нафтогаз" запускає програму CNG FORWARD для компенсації витрат на придбання нового та вживаного транспорту на метані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтогазу.

"Щоб створити для українських перевізників та підприємств додатковий стимул до оновлення власних автопарків та зменшити фінансове навантаження на бізнес клієнта, компанія Укравтогаз розробила програму компенсації витрат на придбання нового та вживаного транспорту на екологічному CNG", - розповідають у компанії.

Як зазначається, компенсація вартості авто відбуватиметься за рахунок надання довгострокових фіксованих знижок на CNG пальне. Максимальний термін тривалості програми становить 10 років. Уже протягом перших п'яти років власник транспорту може повернути залежно від категорії транспортного засобу до 25% вартості нового авто і понад 90% - вживаного.

"Програма підійде для юридичних осіб, власників автопарків, перевізників, підприємств та компаній, які прагнуть оновити свій автопарк на більш сучасний, екологічний та економічний транспорт.

Учасники програми, які придбають новий або вживаний транспортний засіб зі встановленим ГБО від заводу-виробника або переобладнають новий автомобіль, мають змогу отримувати щомісячну компенсацію коштів на власний рахунок", - ідеться у повідомленні.

Однією з головних умов є наявність першої реєстрації автомобіля на території України.

"Власники транспорту повинні укласти договір з ДП «Укравтогаз» на придбання CNG пального не пізніше 30 днів із моменту першої реєстрації автомобіля в Україні (або реєстрації ГБО)", - додали у компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Укравтопрому, в Україні за вересень 2020 року було придбано та зареєстровано 7,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж у вересні минулого року. При цьому за місяць зареєстрували 35,9 тис. вживаних імпортних легкових авто, що на 56% більше, ніж у вересні торік.