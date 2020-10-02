Мінекономіки обіцяє компенсацію 25% вартості зрошувальної техніки і наступного року

Програму часткової компенсації вартості зрошувальної техніки вітчизняного виробництва буде збережено і у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час засідання Координаційної ради з питань розвитку зрошувальних систем в Україні, повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що сьогодні українські машинобудівні заводи виробляють зрошувальну техніку, що вже зараз доступна до придбання за програмою часткової компенсації вартості (до 25%). Ця програма, стверджують у міністерстві, буде збережена і в наступному році.

Метою зустрічі стало обговорення пріоритетних питань реформування системи зрошення та дренажу в Україні. Зокрема, розглянуто ключові аспекти Плану заходів щодо реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

За інформацією Мінекономіки, заплановано запровадити нові якісні програми у сфері зрошення: часткова компенсація вартості капітальних інвестицій в об’єкти зрошувальної інфраструктури та дренажу; пільгове кредитування для будівництва зрошувальних об’єктів та відновлення дренажних систем; надання державних портфельних гарантій суб’єктам, що не мають належного забезпечення.

«Питання зрошення завжди було важливим для України, однак, останнім часом у зв’язку зі складними погодними умовами – посухою, ця тема особливо актуалізувалась. Щоб вирівняти ситуацію та підтримати аграріїв необхідно залучити належне фінансування, особливо, в зрошувальну інфраструктуру та техніку, та запровадити дієві механізми державної підтримки. Наразі це є пріоритетним завданням уряду», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Участь у засіданні також брали міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв, представники Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, Держводагентства, Держгеокадастру, Фонду держмайна, установ з управління водними ресурсами, НААН України, проєкту USAID «Програма з аграрного і сільського розвитку (АГРО)», Європейського банку реконструкції та розвитку, Херсонської ОДА та народні депутати.

Читайте також: Аграріям за серпень компенсували понад 77 мільйонів вартості вітчизняної техніки

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням. Мета документа – встановлення таких нормативів для забезпечення належного еколого-меліоративного стану угідь, належної якості зрошувальної води, біологічної потреби культур та запобігання ризику розвитку процесів деградації ґрунтів. Постановою унормовуються заходи, необхідні для проведення гідротехнічних меліорацій, завдяки чому буде забезпечено зменшення витрат водних ресурсів при проведенні зрошення та осушенні сільськогосподарських культур. Застосування нормативів дасть змогу запобігти розвитку деградації земель та ґрунтів, у зв’язку з нераціональним використанням водних ресурсів та незбалансованою сільськогосподарською діяльністю. Також, буде уніфіковано нормативну базу екологічно безпечного зрошення, осушення та управління поливами або водовідведенням.