У НБУ очікують, що гривня зміцниться після початку продажу нового врожаю

Національний банк очікує, що початок продажу нового врожаю позитивно вплине на пропозицію валюти, і гривня може повернутися до зміцнення.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю LIGA.net розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Ми очікуємо, що початок продажу нового врожаю матиме позитивний вплив на пропозицію валюти. Тобто гривня може повернутися до укріплення. Якщо це буде ринковий рух, то штучно стримувати ревальвацію ми не будемо", - сказав Гелетій.

Він зазначив, що нині загалом дуже непогана ситуація з платіжним балансом, зокрема й поточним рахунком. Український експорт під час кризи знизився значно менше за імпорт.

"Тобто фундаментальних чинників для якогось довгострокового послаблення гривні ми не бачимо", - відзначив Гелетій та нагадав, що Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в той чи інший бік.

Із початку вересня Нацбанк продав 175 млн дол. для згладжування курсових коливань. Втім, якщо брати весь період з початку року, то чиста купівля валюти в резерви становить близько 1 млрд дол.