Цього тижня курс гривні до долара незначно знизиться - експерти

Цього тижня очікується незначне зниження курсу гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.

Про це Укрінформу повідомили в компанії "Альпарі".

До кінця тижня в компанії очікують, що на міжбанку долар може торгуватися в середньому за 28,4 грн, а готівковий долар у банках - за 28,3/28,5 грн.

За минулий тиждень долар по відношенню до гривні подорожчав у всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,4%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,17 грн до 28,27 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 28,23/28,25 грн до 28,31/28,33 грн (+0,3%).