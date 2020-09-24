«Газове» кріпатство і температура навколишнього середовища

В Україні розслідують справу «температурних коефіцієнтів», якими облгази намагаються утримати споживачів від переходу до інших постачальників

За повідомленням консультаційного центру «ГазПравда», днями до Комісії надійшла перша офіційна скарга споживача з приводу незаконного нарахування «температурних коефіцієнтів» після зміни постачальника газу. При цьому борги споживачу виставили «заднім числом», ще з 2015 року. І до моменту зміни постачальника клієнту про таку заборгованість ніхто не повідомляв. Таким чином низка облгазів і афілійованих газзбутів намагаються тиснути на споживачів, які вирішили змінити постачальника газу. Людям погрожують виставити великі борги й навіть відрізати трубу, якщо ті наважаться перейти до іншої газопостачальної компанії. НКРЕКП обіцяє жорстко реагувати на подібні дії постачальників, не чекаючи, допоки Велика Палата Верховного Суду нарешті розгляне справу «температурних коефіцієнтів». Нині він розглядає щонайменше три цивільні справи щодо незаконності застосування до побутових споживачів газу будь-яких «температурних коригувань». Фахівці сподіваються, що рішення найвищої судової інстанції зможе поставити крапку в «температурній епопеї», яка триває з осені 2018 року, відколи облгази намагаються нараховувати споживачам додаткові суми в платіжках.

Аж, гульк! Заборгованість..

В програмі Energo Live на телеканалі Еспресо членкиня НКРЕКП Ольга Бабій розповіла про першого споживача, який офіційно поскаржився до регулятора на дії свого газового постачальника, що не хоче по-доброму відпускати зі своїх міцних “обіймів”. «У нас з’явилася перша заява на перевірку – Київоблгаззбуту. Споживач дуже докладно оформив скаргу: йому справді з 2015 року нарахували коефіцієнти, яких у попередніх рахунках не було», – повідомила членкиня НКРЕКП.

Такі дії відверто порушують права споживачів і є незаконними, упевнена координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. «Люди скаржаться, що їм нарахувади тисячі гривень боргу через так звані «температурні коефіцієнти» після того, як змінили постачальника газу. (…)У попередніх рахунках жодної заборгованості в людей не було, – наголосила в ефірі програмі Energo Live Тетяна Бойко. – Споживач не був проінформований про такі борги. Аж тут облгаз, начебто «випадково» після зміни споживачем постачальника газу вирішив виставити додатковий рахунок. Це порушення прав споживачів».

І такі історії не поодинокі, про що свідчать коментарі підписників сторінки Групи Нафтогаз у Facebook.

Невдовзі на такі порушення має відреагувати й регулятор. За словами Ольги Бабій, уже за кілька тижнів Комісія отримає нові повноваження й зможе офіційно проводити процедуру розслідування зловживань. Відтак, радить споживачам обов’язково звертатися до НКРЕКП.

«Якщо ваш постачальник не реагує на ваші звернення, варто оформити скаргу-заяву з проханням провести перевірку цього нарахування. Тоді в нас будуть підстави вийти на перевірку й застосувати до цього постачальника санкцію. А також отримати пояснення, чому він тепер із 2015 року нараховує ці коефіцієнти, якщо раніше він їх не нараховував. Якщо такі нарахування неправильні, НКРЕКП має право вимагати здійснити перерахунок», – наголосила Ольга Бабій.

Допоки судові баталії в розпалі

Фахівці наголошують: "температурні коефіцієнти" – незаконні, а їх застосування нині оскаржують у Верховному Суді. Облгази вважають, що люди споживають інші обсяги газу газу, аніж накручує лічильник – через “фізику” природнього газу, який то розширюється (у спеку), то стискається (в холодний період). І намагаються коригувати це спеціальними коефіцієнтами приведення до стандартних умов (переважно чомусь у більший бік. – Авт.). Однак проти такої практики виступають як споживачі, так і Регулятор. Бо втрати «від стискання газу», кажуть фахівці з НКРЕКП, вже закладені в тариф. Тож побутові споживачі мають сплачувати суто по лічильнику.

Довести це в судах намагаються звичайні споживачі – з Волині, Сумщини та Київщини. Після низки інстанцій вони дійшли аж до Верховного Суду. Одну зі справ (позивача з Волині) Велика Палата вже прийняла до розгляду. Засідання планувалося на 22 вересня. На жаль, офіційних повідомлень про результати розгляду з ВС не надходило.

Аргументи протилежної сторони грунтуються на тому, що норми приведення до стандартних умов містяться в тексті Кодексу газотранспортної системи, газорозподільних систем, типовому договорі про розподіл природного газу. І що ці документи затверджені самою НКРЕКП.

«Зараз Регулятор, всупереч своїм попереднім рішенням, намагається заборонити виставляти рахунки споживачам з приведенням обсягів природного газу до стандартних умов. На думку НКРЕКП, «температурна» різниця в обсягах газу, що постачається населенню, вже врахована в тарифах в обсязі так званих виробничо-технологічних витрат (ВТВ)», – йдеться у роз'ясненні на консультаційному сайті 104.ua, створеному Регіональною газовою компанією (об'єднує газову імперію Дмитра Фірташа – це до 80% ринку газопостачання в Україні. – Авт.).

Але проблема в тому, кажуть газопостачальники, що обсяг цих витрат востаннє розраховувався у 2015 році, хоча це змінна величина, яка має затверджуватись щороку. «Обсяги ВТВ на 2017 та 2018 роки не розраховувались взагалі.

Проте при визначенні об’єму ВТВ у 2015 році Міненерговугілля не врахувало «температурну» різницю через приведення методик визначення розмірів нормативних втрат і ВТВ газорозподільних підприємств до стандартів ЄС. Тому їх обсяг затвердили в розмірі 0,989 млрд куб. м замість розрахункових 1,48 млрд куб. м газу. Таким чином, «температурна» різниця була виключена з тарифу на розподіл природного газу після прийняття закону «Про ринок природного газу», – вважають в Регіональній газовій компанії.

Розібратися в усьому цьому і має Верховний Суд.

Порятунок відступаючих – справа самих відступаючих?

Між тим, навіть за відсутності рішення Верховного Суду у цій заплутаній справі, експерти та представники НКРЕКП радять не пробачати облгазам виставлення міфічних боргів "заднім числом" та погрози відключенням газу у випадку розриву “стосунків”. Для захисту від свавілля недобросовісних постачальників газу експерти ГазПравди пропонують такий алгоритм дій:

Звернутися до контакт-центру свого постачальника газу телефоном або електронною поштою для отримання роз’яснення: за що саме, та за який період вам нараховано борг. Надіслати вашому постачальнику газу претензію щодо незаконності зазначених нарахувань з вимогою здійснення перерахунку. Дочекатися відповіді від постачальника на претензію. Якщо постачальник не вирішить вашу проблему і не здійснить перерахунок, радимо надіслати скарги до НКРЕКП та Держпродспоживслужби. Якщо попередні дії не допомогли, подавати заяву до суду та вимагати зобов’язати постачальника усунути порушення і здійснити перерахунок незаконних нарахувань у судовому порядку (зразок заяви до суду незабаром також буде розміщено на сайті ГазПравди).

І якщо вам врешті вдасться змінити постачальника газу, подбайте також, щоб не загубилися субсидії.

Бо, як виявилося, з відкриттям ринку газу для населення з 1 серпня деякі споживачі, котрі змінили постачальника, стикнулися з втратою пільг або субсидії. У Мінсоцполітики пояснили: це відбулося через відсутність інформації про зміну постачальника в органів соціального захисту населення. Оскільки автоматично ця інформація їм поки не “підтягується”.

Відтак, аби уникнути невиплати пільг чи субсидій у майбутньому, людям радять в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту про зміну виконавців житлово-комунальних послуг, зокрема постачальника природного газу. У такому разі управління соцзахисту зможуть протягом 5 днів надіслати запит новому постачальнику про його ціну, а люди вчасно отримають свої пільги чи субсидію.

Марина Нечипоренко, Київ