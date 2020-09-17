Продали три дозволи на легальний видобуток бурштину у Рівненській області

Три дозволи на легальний видобуток бурштину у Рівненській області продано на аукціонах.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Сьогодні відбулися чергові аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Цього разу на сайті «Прозоро» виставили три ділянки: дві – в Дубровицькому районі і одну – в Сарнах. Початкова ціна трьох ділянок була 1 млн 400 тис. грн. А під час аукціонів зросла в 23,5 разів і склала 33 млн грн. Загалом участь в онлайн торгах взяли 12 фірм", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках.

Як повідомляв Укрінформ, у липні цього року у Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено 40 млн грн.

Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

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Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.