На Житомирщині виставлять на аукціон 18 ділянок із покладами бурштину

У Житомирській області підготували для аукціону 18 ділянок із покладами бурштину.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"18 бурштиноносних ділянок на території області вже додано до Інвестиційного атласу надрокористувача. Вони можуть бути виставлені на аукціон найближчим часом. Тож зараз є час за допомогою електронного сервісу Держгеонадр роздивитися запропоновані ділянки та обрати для себе найкращу, щоб позмагатися за неї на відкритому аукціоні", - йдеться у повідомленні.

Початкову вартість кожної ділянки оцінили у понад 339,5 тис. грн.

Бунечко наголосив, що легальний бізнес з видобутку бурштину у Житомирській області може розраховувати на всебічну підтримку з боку обласної влади.

"Ми визначили розвиток видобувної галузі стратегічним пріоритетом для області", - додав очільник Житомирщини.

Він акцентує, що в області немає нелегального видобутку бурштину.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирська ОДА спільно з Державною службою з геології та надр підготували для інвесторів 200 ділянок із покладами бурштину, спецдозволи на користування якими продаватимуть з аукціонів.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про регулювання видобутку бурштину. Новий закон передбачає продаж єдиних дозволів на цей вид діяльності через електронні аукціони системи Prozorro.