В "Інвестиційний атлас надрокористувача" додали 36 бурштинових ділянок

Державна служба геології та надр України доповнила перелік ділянок у "Інвестиційному атласі надрокористувача" 36-ма новими об'єктами із покладами бурштину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

Державна служба геології та надр України спільно із облдержадміністраціями підготували пропозиції для інвесторів: 15 бурштинових ділянок на Рівненщині, 18 та 3 - у Житомирській та Волинській областях відповідно.

Надрокористувачам пропонують "наскрізний" спецдозвіл нагеологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років. Стартова ціна лоту на ProZorro.Продажі - 34 тис. грн за 1 га.

Голова Держгеонадр Роман Опімах зазначив, що це лише частина "бурштинових пропозицій": ще дві площі із покладами сонячного каміння знаходяться на погодженні у Міндовкілля, а на черзі — підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.

"Інвестиційний атлас надрокористувача" – один із елементів загальної урядової політики open door policy (політики відкритих дверей), яка спрямована на залучення інвесторів, у тому числі й іноземних, для розвитку ресурсного потенціалу України. Він включає перспективні ділянки корисних копалин, запропоновані для продажу на відкритих аукціонах.