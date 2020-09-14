Мінфін не планує підвищувати податки для ФОПів

Міністерство фінансів не планує підвищувати податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), але має інші джерела для наповнення дохідної частини бюджету.

Про це на пресконференції сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

"Податки для ФОПів піднімати не плануємо. Кошти - це боротьба з тіньовими схемами на податковій митниці, а також підвищення ефективності її роботи. Упродовж останніх місяців є суттєве підвищення ефективності з ПДВ. Ми вважаємо, що ця практика, якщо вона буде продовжена наступного року, дасть можливість забезпечити необхідні дохідні джерела", - сказав Марченко.