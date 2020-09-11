Юрій Косюк отримав головну нагороду премії Агро Champions 2020

10 вересня 2020 року в межах масштабної міжнародної конференції — LFM (Large Farm Management Conference) — провели нагородження переможців премії Агро Champions 2020.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що переможці премії Агро Champions визначалися на основі оцінок Експертної ради, яка оцінювала керівників за 60-бальною шкалою за наступними критеріями: кваліфікація, де йшлося про досвід, навички, затребуваність; репутація та довіра на ринку; ефективність – про результати діяльності керівника у складовій результату діяльності компанії, впровадження інновацій, прозорість ведення бізнесу.

У компанії акцентують, що МХП отримав 2 нагороди. Юрій Косюк став переможцем у номінації «Генеральний директор», а Віктор Марценюк отримав нагороду «Головний агроном».

Також, йдеться у повідомленні пресслужби, Косюк взяв участь у панельній дискусії «Глобальні кризи – локальні рішення» в якій йшлося про оцінку впливу «коронакризи» на економіку, нові правила гри в агробізнесі та нові можливості у «новій реальності».

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«Людина адаптивна, тому швидко звикає до нових умов існування. COVID-19 значною мірою змінив життя мільйонів людей у світі. Те, що спочатку було шоком і страхом, стало новою реальністю. Або ми будемо змінюватися досить швидко і адаптуватися до цієї реальності: здобувати нові навички, опановувати нові професії, або нас світ просто «викине» із життя. Багато професій зникне через 10 років. І криза зможе це лише прискорити, тому нам всім треба готуватися.

За словами голови правління, що стосується МХП, то компанія теж змінюється.

«Те, що зараз відбувається із сегментом HoReCa, коли він практично почав закриватися, і багато закладів харчування вже не відкриються, ми поступово перетворюємося на кулінарну компанію, яка буде напряму розвивати свої ресторани, фаст-фуди, годувати людей на вулицях міст України. МХП здійснює перехід від сировинної компанії на кулінарну», — сказав під час панельної дискусії Косюк.

Фото з відкритих джерел