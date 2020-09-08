Після завершення ремонту введений в експлуатацію другий агрегат Ташлицької ГАЕС, який входить до енергокомплексу Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЮУАЕС.

До роботу агрегат підключили 7 вересня після завершення щорічного планового ремонту, який тривав 22 доби. За цей час виконано регламентні роботи на гідрогенераторі та гідротурбіні, відновлено цілісність бетонного облицювання водоспрямовуючих тунелів. Введення в експлуатацію другого агрегату завершило ремонтну кампанію 2020 року на Ташлицькій ГАЕС.

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Як повідомлялося, Ташлицька ГАЕС – одна зі складових Южно-Українського енергокомплексу, що є єдиним в Україні підприємством з комплексним використанням базових ядерних, а також маневрених гідро- та гідро-акумулюючих потужностей. Основне призначення електростанції — виробництво електроенергії для покриття вечірніх та ранкових піків споживання.

В експлуатацію ввели другий агрегат Ташлицької ГАЕС

Спорудження станції почалося у 1981 році. Перший гідроагрегат Ташлицької ГАЕС був запущений 14 вересня 2006 року, другий гідроагрегат — 21 липня 2007 року.