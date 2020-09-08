У Кривому Розі протестують під землею майже 400 шахтарів - Волинець

У підземному протесті беруть участь 393 працівника шахт Криворізького залізорудного комбінату (ЗРК).

Як передає Укрінформ, про це написав голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

Зв його словами, 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" оголосили підземний протест на знак солідарності з вимогами 29 гірників "Жовтневої", які шосту добу вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці. Загалом 8 вересня станом на 8:30 у підземному протесті беруть участь 393 працівників шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Волинець відзначив, що 8 вересня до Кривого Рогу мають виїхати представники центрального апарату Державної служби України з питань праці через те, що працівники підприємств міста нарікають на роботу місцевого офісу цього відомства.

Як повідомлялося, 7 вересня понад 80 гірників шахти "Батьківщина" Криворізького ЗРК залишись під землею, висунувши низку вимог, у тому числі щодо підвищення зарплат.