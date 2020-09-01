Криклій анонсував SmartTicket у вересні для проїзду в поїздах та київському метро

Єдиний електронний квиток SmartTicket для проїзду у транспорті вже у вересні 2020 року можна буде придбати для проїзду на поїздах далекого спрямування та метро у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Телеграмі.

Міністр зазначив, що продаж єдиного електронного квитка SmartTicket здійснюватиметься на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

За словами міністра, крім Києва впровадженням SmartTicket також зацікавились у Маріуполі, Харкові та у Львівській облдержадміністрації..

Криклій зауважив, що наразі ведуться роботи з підключення до системи перевізників: української авіакомпанії SkyUp та автобусного перевізника Gunsel.

"В подальшому пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак", - пояснив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 29 липня схвалив проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту із запровадження послуги з оформлення єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.